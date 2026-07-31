Москва31 июл Вести.Атомная электростанция "Пакш", расположенная вдоль реки Дунай в Венгрии и Румынии, может быть полностью закрыта ближайшие дни из-за рекордно низкого уровня воды. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, его слова приводит Reuters.

Станция, которая эксплуатирует четыре российских реактора общей мощностью 2 гигаватт и производит почти половину венгерской электроэнергии, начала сокращение производства 27 июля и работает менее чем на 50% от мощности.

Мадьяр заявил, что отключение АЭС и ожидаемый рост спроса на электроэнергию на 20% в вечерние часы из-за жары могут привести к критической ситуации в стране к 3 августу.

Накануне Министерство здравоохранения Италии объявило наивысший – красный – уровень погодной опасности в 11 городах.