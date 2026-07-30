Москва30 июл Вести.Министерство здравоохранения Италии объявило наивысший - красный - уровень погодной опасности в 11 городах. Информация об этом размещена пресс-службой на сайте ведомства.

Предупреждение распространилось в том числе на Рим, Флоренцию и Турин.

Власти настоятельно рекомендовали гражданам не выходить на улицу в разгар солнечной погоды и пить больше жидкости. Минздрав уведомил, что жаркая погода в эти дни может быть опасной не только для уязвимых групп наслеения, но и для абсолютно здоровых людей.

В настоящее время температура воздуха в Италии достигает отметки в 40 градусов.

Ранее стало известно, что с начала 2026 года в Германии около 9,8 тысяч человек умерли из-за последствий высоких температур.