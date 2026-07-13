Москва13 июлВести.Экстремальные температуры в европейских странах унесли жизни не менее 10 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Европейского центра по мониторингу смертности.
Основная доля летальных исходов, как отмечается, зафиксирована в возрастной категории от 65 лет и старше.
Наиболее низкие значения избыточной смертности продемонстрировали Великобритания, Германия и Италия, умеренные показатели отмечены в Нидерландах, Испании и Швейцарии, а крайне высокий уровень зафиксирован в Бельгии и Франции.
В июле европейские страны столкнулись с новой волной аномальной жары. Третий в этом году период высоких температур в Западной Европе привел к обширным лесным пожарам. Температура воздуха в Испании достигла 44 °C, а во Франции — 40 °C.