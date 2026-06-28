Москва28 июн Вести.Во Франции на фоне сильнейшей жары зафиксировано на 1 тыс. смертей больше, чем обычно, и ожидается, что это число возрастет, пишет Le Parisien со ссылкой на данные национального управления здравоохранения.

Ведомство также сообщило о 40-процентном увеличении числа смертей, произошедших дома в одиночестве. Как правило, это касается людей старше 65 лет, отмечает издание.

С 24 июня было зафиксировано примерно на 1000 больше смертей, чем в предыдущие месяцы (данные еще не окончательные), сообщило французское управление здравоохранения говорится в статье

24 июня было зафиксировано более 1,2 тыс. смертей по разным причинам, 25 и 26 июня – более 1,4 тыс. смертей, в то время как в апреле-мае этот показатель составлял 900-1000 смертей в день. Растущую смертность официально не связывают с жарой, однако эксперты в области здравоохранения предупреждают, что последствия аномальной погоды могут сказаться на всех возрастных группах.

Тем не менее, 85% зарегистрированных смертей приходится на людей в возрасте 65 лет и старше. Медики говорят, что многие умирают, не доехав до больницы.

О высоком росте смертности во Франции из-за жары накануне сообщил официальный представитель Национальной федерации похоронных услуг Готье Катон. По его словам, в парижских моргах закончились свободные места, а крематории готовятся к колоссальной нагрузке на следующей неделе.

Франция, как и несколько других европейских стран, в последние дни находится под воздействием аномальной жары. В некоторых районах страны на неделе температура превысила 40°C.