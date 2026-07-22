Власти Франции сообщили об избыточной смертности в июне из-за аномальной жары

Более 5,7 тыс. избыточных смертей произошло во Франции из-за жары в июне Власти Франции сообщили об избыточной смертности в июне из-за аномальной жары

Москва22 июл Вести.Французские власти зафиксировали свыше 5,7 тысяч избыточных смертей с 17 июня по 2 июля из-за аномальной жары в стране, передает телеканал BFMTV со ссылкой на данные агентства общественного здравоохранения Франции.

В период с 17 июня по 2 июля, когда на большей части территории материковой Франции царила жара, было зафиксировано 5 764 случая "избыточной" смертности сказано в сообщении

Так, на фоне аномально высоких температур смертность выросла на 36%.

Уточняется, что увеличившееся число смертей на фоне аномальной жары затронуло все возрастные группы от 15 лет и старше. При этом более точный анализ данных по итогам летнего периода наблюдения планируют провести осенью, добавляет телеканал.

Ранее сообщалось, что во Франции сложилась катастрофическая ситуация из-за аномальной жары.