Во Франции из-за аномальной жары отменяют занятия в школах France 24: во Франции отменяют школьные занятия из-за аномальной жары

Москва21 июн Вести.Во Франции отменяют занятия в школах из-за аномально высоких температур, сообщил телеканал France 24.

Из-за жары власти республики объявили красный (последний) уровень погодной опасности в более чем трети всех регионов страны и запретили пить алкоголь на общенациональном музыкальном празднике Fête de la Musique (День Музыки). Также из-за погоды были отменены десятки поездов.

По всей Франции сотни школ на этой неделе были вынуждены скорректировать расписание, чтобы справиться с ситуацией говорится в публикации

Ранее власти Франции ввели в более чем половине департаментов страны оранжевый (предпоследний) уровень погодной опасности. Прогнозируется, что температура во многих регионах превысит 30 градусов, а местами достигнет 40 градусов.

Специалисты отмечают, что 21 и 22 июня 2026 года могут стать одними из самых жарких дней за всю историю Франции.