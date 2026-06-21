Москва21 июн Вести.Власти Франции запретили жителям Парижа и еще 34 департаментов употреблять алкоголь во время праздника "День музыки", сообщило издание Valeurs actuelles.

Официальная цель запрета – снизить число случаев обморока и обезвоживания, чтобы разгрузить экстренные службы, которые и так работают в усиленном режиме из-за жары.

"День музыки" должен был заставить всю Францию танцевать. Однако на значительной части страны он пройдет под двойным контролем – метеослужб и префектур. Пока исключительно мощная волна жары накрывает Францию, правительство решило ужесточить правила проведения воскресных гуляний 21 июня. В департаментах, где действует красный уровень жары, префектам рекомендовано издать указы, запрещающие распитие спиртного на улицах говорится в публикации

Ранее телеканал France 24 сообщил, что из-за аномальной жары в 35 регионах Франции объявили последний, красный, уровень погодной опасности. Кроме того, в французских школах начали отменять уроки, также французы столкнулись с отменой поездов.