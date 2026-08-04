Москва4 авгВести.Власти почти всех департаментов Франции рекомендовали или предписали гражданам ограничить потребление воды на фоне аномальной жары и засухи. Об этом заявил заместитель директора управления страны по биоразнообразию Пьер-Эдуар Гийен в эфире радиостанции France Info.
В большинстве департаментов были приняты различные меры, от предупреждений до ограничений. Сейчас это касается почти всех департаментовотметил Гийен
По информации ведомства, ситуация с многими водоемами страны остается критической, а состояние рек к концу июля беспрецедентно ухудшилось.
Ранее сообщалось, что в Европе уже насчитали более 3 миллиардов евро потерь из-за аномальной жары.