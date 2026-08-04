Власти почти всех департаментов Франции просят жителей экономить воду из-за жары

Власти Франции просят граждан экономить воду из-за жары Власти почти всех департаментов Франции просят жителей экономить воду из-за жары

Москва4 авг Вести.Власти почти всех департаментов Франции рекомендовали или предписали гражданам ограничить потребление воды на фоне аномальной жары и засухи. Об этом заявил заместитель директора управления страны по биоразнообразию Пьер-Эдуар Гийен в эфире радиостанции France Info.

В большинстве департаментов были приняты различные меры, от предупреждений до ограничений​​​. Сейчас это касается почти всех департаментов отметил Гийен

По информации ведомства, ситуация с многими водоемами страны остается критической, а состояние рек к концу июля беспрецедентно ухудшилось.

Ранее сообщалось, что в Европе уже насчитали более 3 миллиардов евро потерь из-за аномальной жары.