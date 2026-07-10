Reuters: во Франции могут собрать самый маленький за 50 лет урожай кукурузы

Во Франции бьют тревогу из-за вероятности сбора маленького урожая кукурузы Reuters: во Франции могут собрать самый маленький за 50 лет урожай кукурузы

Москва10 июл Вести.Изнурительная жара и засуха во Франции могут привести к тому, что в 2026 году аграрии соберут самый маленький за последние 50 лет урожай кукурузы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на старшего аналитика по зерновым культурам компании Expana Бенуа Файо.

По словам собеседника агентства, потери урожая в стране растут с каждым днем из-за экстремальной жары и отсутствия дождей.

В настоящее время компания прогнозирует урожай [кукурузы] во Франции на уровне 8,9 млн тонн, что на треть ниже прошлогоднего уровня и, по словам Файо, существует вероятность того, что объем производства впервые с 1976 года – еще одного года с экстремальными погодными условиями летом – опустится ниже 8 млн тонн говорится в публикации

Агентство также приводит данные национального французского учреждения сельскохозяйственной и морской продукции FranceAgriMer. Согласно сведениям организации, в неделю, которая завершилась 6 июля, в хорошем или очень хорошем состоянии находились лишь 47% посевов кукурузы. Это самый низкий показатель с 2011 года.

Франция, как и некоторые другие европейские страны, в последний месяц находится под воздействием аномальной жары. В некоторых районах республики температура превышает 40°C. На фоне экстремальных погодных условий в период с 22 по 28 июня во Франции скончались более двух тысяч человек.