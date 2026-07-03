Экономист Чирков рассказал о пугающих последствиях жары в Европе Экономист Чирков объяснил, как аномальная жара повлияет на экономику Европы

Москва3 июл Вести.Аномальная жара в Европе приведет к повышенному потреблению дорогой энергии и снижению производительности труда. Такое мнение ИС "Вести" озвучил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков.

Он добавил, что это станет вызовом для европейских экономик, которые уже столкнулись с остановкой роста.

Аномальная жара в Европе достаточно серьезно ударит по европейским экономикам. Естественно, это приводит к повышенному потреблению энергии, с которой сейчас в Европейском Союзе достаточно большие проблемы. Она очень дорогая. Кроме того, аномальная жара обычно приводит к снижению производительности труда во многих отраслях. И в этом смысле, конечно, для европейских экономик, которые сейчас находятся в достаточно тяжелом положении, во многих экономический рост остановился, и даже есть экономический спад. Поэтому для европейских стран эта ситуация с жарой, большим потреблением электроэнергии и снижением производительности труда будет представлять достаточно серьезную проблему рассказал Чирков

Ранее министр здравоохранения Франции Стефани Рист сообщала о погибших от аномальной жары гражданах республики. С 22 по 28 июня в стране скончались более двух тысяч человек.