Москва5 авг Вести.Погодная аномалия в Европе при ее системности приведет к существенному экономическому ущербу, который будет исчисляться десятками миллиардов евро. Об этом сообщила ИС "Вести" финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Жара, рост цен на топливо и удобрения делают шатким положение сельского хозяйства.

Нужно отметить, что это скорее не просто погодная аномалия, а уже проявление определенного системного климатического риска, который влияет на Европу и, в том числе, на ее сельхозугодия, на энергетику, на логистику. Если, например, такие засушливые периоды будут повторяться с такой же активностью, то тогда это станет для Евросоюза не просто каким-либо разовым шоком, а постоянным новым фактором издержек, которые нужно учитывать рассказала Ермилова

По ее словам, засуха влияет на несколько отраслей сразу: снижается урожайность сельхозкультур, особенно к этому чувствительны кукуруза, подсолнечник, овощи, виноград и кормовые культуры, а также сокращается объем выработки электроэнергии.

Потому что недостаток воды ограничивает работу гидро- и атомных станций, и, соответственно, требуется большее количество воды для того, чтобы охлаждать реакторы. Помимо этого, также может ухудшиться логистика, поскольку мы наблюдаем обмеление рек в Европе — ухудшаются суда. То есть судам сложнее передвигаться и перевозить продукцию пояснила эксперт

Помимо этого, растут издержки на перевозку, когда компаниям нужно выбирать альтернативные варианты: автомобильные или железные дороги. И это увеличивает объем затрат.

Также стоит учесть увеличение объема затрат на страхование коммунальных служб, муниципалитетов, бизнеса, поскольку они борются с последствиями пожаров и тоже осуществляют определенные расходы. Соответственно, если мы увидим, что до конца сезона будет сохраняться такая же ситуация, то для Европы будет достаточно существенный экономический ущерб, который будет уже исчисляться десятками миллиардов евро. И это негативно отразится на разных отраслях: на сельском хозяйстве, туризме, энергетике и инфраструктуре заключила она

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов раскрыл ИС "Вести" масштабы потерь в энергетике Евросоюза из-за жары и обмеления основных рек - Дуная и Рейна.