Эксперт Полевая: жара в Европе привела к серьезному кризису в сельском хозяйстве

Эксперт рассказала о последствиях сильной жары в Европе для россиян Эксперт Полевая: жара в Европе привела к серьезному кризису в сельском хозяйстве

Москва29 июн Вести.Жара в Европе привела к серьезному кризису в европейском сельском хозяйстве, заявила профессор Финансового университета при правительстве России доктор экономических наук Марина Полевая.

В беседе с KP.RU эксперт предупредила, что сложившаяся ситуация также может оказать влияние на российский рынок.

Жара вызвала серьезный кризис в европейском сельском хозяйстве, который повлияет и на российский рынок через цепочки поставок неподсанкционных товаров объяснила Полевая

По ее словам, жара уничтожает виноградники на территории Франции и Италии, поэтому из-за дефицита сырья цены на европейские вина вырастут на 20-35%.

Экспорт бюджетных европейских вин в РФ станет экономически невыгодным. Сочетание последствий климатической катастрофы и российских импортных пошлин сделает их закупку бессмысленной. При достижении розничной цены в 900-1000 рублей за бутылку 0,75 литра вина из Испании, Италии и Франции в самом бюджетном сегменте могут исчезнуть добавила профессор

Кроме того, подчеркнула Полевая, сокращение производства затронет небольшие пивоварни в Чехии, Германии и Бельгии, которые серьезно зависят от локального урожая хмеля. Это в свою очередь приведет к подорожанию оригинального импортного пива на 10-15%, обратила внимание эксперт. В итоге поставки этой продукции в Россию сократятся.

Ранее стало известно, что с 21 июня в Европе в связи с сильной жарой зафиксировано более 1300 смертей.

Сообщалось также, что в Германии температура воздуха поднималась до 41,7 градуса. В Словакии и Белоруссии также установлены новые температурные рекорды.