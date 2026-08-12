Рассказова: аномальная жара в Европе приведет к резкому росту цен на зерно

В Европе взлетят цены на продукты из-за жары Рассказова: аномальная жара в Европе приведет к резкому росту цен на зерно

Москва12 авг Вести.Аномальная жара в Европе, которая привела к засухе и крупным пожарам, может стать причиной повышения цен на зерно минимум на 50%, что приведет к удорожанию продовольственной корзины для европейцев. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" высказала доцент кафедры землепользования и кадастров Государственного университета по землеустройству Анна Рассказова.

По ее словам, повышение цен на зерно станет серьезным ударом для агробизнеса в европейских странах.

Потеря, допустим, даже 10 миллионов тонн зерна для Евросоюза – очень чувствительная вещь, но недостаточная, чтобы мы могли говорить о серьезном глобальном кризисе. Для простых европейцев последствием аномальной жары станет удорожание продовольственной корзины… То есть простые потребители европейские, они это почувствуют через рост стоимости хлеба, мясной, молочной продукции объяснила экономист

Ранее сообщалось, что суммарный ущерб экономики Европы от экстремальной жары к 2030 году может составить один триллион евро.