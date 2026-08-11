Ущерб экономике Европы от аномальной жары к 2030 г. может составить 1 трлн евро Экономист Пятибратов рассказал, как европейская экономика пострадает из-за жары

Москва11 авг Вести.Аномальная жара наносит колоссальный ущерб европейской экономике и к 2030 году суммарные потери могут дойти до триллиона евро. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" высказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Иван Пятибратов.

По его оценке, при самом благополучном варианте ущерб экономикам стран Европы за непроизведенную из-за погодных условий продукцию может составить около 800 миллиардов евро.

Если жара сохранится на том же уровне, на котором она стоит сейчас, может быть, даже триллион [евро]. Потому что мы ведь говорим о последствиях жары не только на уровне, например, ущерба сельскому хозяйству или роста цены энергетики, там Рейн пересох, а это огромные, на самом деле, деньги. И все это вместе, конечно, потенциально дает колоссальные убытки, колоссальные недозаработанные деньги объяснил экономист

Ранее министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар заявила, что экстремальная жара в стране и последующие за ней пожары и засухи привели к колоссальным потерям в аграрной сфере: овощные культуры дали рекордно низкий урожай, производство молока существенно сократилось, а смертность среди животных возросла до тревожных показателей.