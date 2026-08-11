Москва11 авг Вести.Отрасль сельского хозяйства во Франции и сфера логистики в Германии больше всего пострадали из-за экстремальной жары в Европе. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Иван Пятибратов.

По его словам, наибольший ущерб от аномально высоких температур понесла французская экономика, потому что страна очень серьезно зависит от сельского хозяйства и урожайности.

Пострадали в первую очередь не зерновые культуры, то есть, условно говоря, с багетами все будет в порядке. А вот с вином, с кукурузой, еще с другими культурами – вот там проблема. Потому что помимо того, что жара плохо на все влияет, там еще и по урожайности не все, слава богу. И вот эти факторы в совокупности дают негативный эффект уже и потенциально, если эта жара будет продолжаться объяснил экономист

Помимо прочего засушливая погода и обмеление рек негативно сказываются на французской атомной энергетике, так как для эффективного охлаждения АЭС необходим доступ к холодной воде. Снижение уровня воды в Рейне также негативно сказывается на доставке грузов и логистической доступности в Германии, добавил Пятибратов.

Германия очень серьезно зависит от логистических путей, очень серьезно зависит, в том числе от доставки грузов до производств крупных индустриальных, в том числе по линии автомобилестроения, по воде в условиях, когда воды буквально просто меньше, она ниже по уровню, и разрываются многие логистические цепочки. Вот в этих условиях еще и Германия на самом деле может испытать очень серьезный ущерб отметил он

Ранее немецкий районный депутат от партии "Альтернатива для Германии" Константин Савин сообщил, что экономика ФРГ на данный момент находится в руинах, и у страны нет возможностей для накопления запасов природного газа к зиме.