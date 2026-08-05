Эксперт Сафонов раскрыл потери в атомной энергетике стран ЕС от обмеления рек Эксперт Сафонов назвал потери ЕС от обмеления Дуная и Рейна

Москва5 авг Вести.Энергетика Европейского союза (ЕС) приняла на себя основной удар от обмеления крупных рек. Об этом ИС "Вести" рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, засуха в европейских странах сказалась на атомной генерации.

Обмеление рек привело к тому, что Венгрия потеряла 90% своей генерации атомной, Франция до 45% и, соответственно, Румыния до 60%. Общие потери по ВВП для Европы составят, по расчетам европейских аналитиков, от 0,4 до 0,6% сказал Сафонов

Западная Европа уже третий месяц страдает от аномальной жары и ее последствий. Столбики термометров преодолевают 40-градусную отметку. Из-за жаркой погоды пересыхают реки – в частности, произошло обмеление крупных водных артерий Европы, как Рейн и Дунай. Засуха провоцирует пожары, уничтожает урожай.

Ранее аналитик Василий Колташов указал на серьезные финансовые потери в Европе из-за аномальной жары – свыше трех миллиардов евро.