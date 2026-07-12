Во Франции из-за жары приостановили работу трех ядерных реакторов Parisien: работа трех ядерных реакторов приостановлена во Франции на фоне жары

Москва12 июл Вести.Французская энергокомпания EDF на фоне жары в Европе временно остановила работу трех ядерных ректоров и уменьшила мощность еще восьми, сообщает издание Parisien со ссылкой на компанию.

В связи с погодными условиями и в целях соблюдения постановлений о выбросах и защиты окружающей среды реакторы №2 на АЭС "Гольфеш" на берегу Гаронны, №3 на АЭС "Бюже" на берегу Роны и №2 на АЭС "Шо" на берегу Мезы остановлены говорится в сообщении

Отмечается, что уменьшена мощность реакторов на АЭС "Сент-Альбан", "Блайе", "Бюже", "Шо" и "Трикастен".

Экологические нормы Франции обязывают EDF снижать мощность реакторов, когда температура воды в реках превышает определенные пороговые значения. Это делается для защиты местных экосистем. На фоне установившейся во Франции жары температура воды в реках достигла критических отметок, что и вынудило оператора пойти на временную остановку ядерных реакторов.

Страны Европы столкнулись с третьей по счету волной аномально высоких температур. Температура воздуха в Испании достигла плюс 44 градусов, а во Франции — плюс 40 градусов, сопровождаясь ветром и засухой.

Урожайность европейских аграриев этой осенью снизится, в частности, из-за связанной с аномальной жарой засухи. Это, как отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин в интервью ИС "Вести", приведет к повышению цен на продукты питания.

Кроме того, аномальная жара в Европе приведет к повышенному потреблению дорогой энергии и снижению производительности труда, допустил в комментарии ИС "Вести" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков.