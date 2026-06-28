Москва28 июнВести.Аномальная жара в Венгрии привела к повышению температуры воды в Дунае. Это вынудило атомную электростанцию "Пакш" снизить выработку электроэнергии, поскольку речная вода используется для охлаждения ядерных реакторов станции, объяснили в управляющей АЭС энергетической компании MVM.
Как следует из сообщения на сайте венгерского правительства, выработка реакторами электроэнергии в субботу была снижена на 240 МВт.
Ожидается, что в воскресенье потребуется дополнительное снижение выработки на 320 МВтследует из сообщения
При этом правительство страны заверило, что энергоснабжение в Венгрии обеспечивается в полном объеме.