АЭС "Пакш" снизила мощность из-за аномальной жары в Венгрии АЭС "Пакш" снизила выработку электроэнергии из-за аномальной жары в Венгрии

Москва28 июн Вести.Аномальная жара в Венгрии привела к повышению температуры воды в Дунае. Это вынудило атомную электростанцию "Пакш" снизить выработку электроэнергии, поскольку речная вода используется для охлаждения ядерных реакторов станции, объяснили в управляющей АЭС энергетической компании MVM.

Как следует из сообщения на сайте венгерского правительства, выработка реакторами электроэнергии в субботу была снижена на 240 МВт.

Ожидается, что в воскресенье потребуется дополнительное снижение выработки на 320 МВт следует из сообщения

При этом правительство страны заверило, что энергоснабжение в Венгрии обеспечивается в полном объеме.