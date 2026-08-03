Москва3 авг Вести.Потребление электроэнергии в Венгрии вырастет и будет осуществляться за счет стран-соседей на фоне отключения АЭС "Пакш". Такое мнение ИС "Вести" высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Он добавил, что ситуация серьезная. По словам эксперта, "Пакш" производит половину электроэнергии, которую потребляет Венгрия.

Во всей Европе пиковые объемы потребления, потому что все пытаются охлаждаться, на кондиционирование у них уходит много энергии. Цены высокие на рынке электроэнергетики, и плюс к тому, соответственно, могут выпадать большие мощности в виде атомных электростанций, причем в других регионах тоже проблемы с атомными станциями есть в Европе. Поэтому, если Венгрия остановит "Пакш", то получается, она со стран-соседей будет оттягивать на себя еще дополнительный объем электроэнергии, это усугубит дефицит во всем регионе отметил Юшков

Ранее сообщалось, что власти Венгрии остановят работу АЭС "Пакш" из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае.