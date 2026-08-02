Венгрию ждут "пять самых критических дней" Премьер Мадьяр: Венгрию ждут "самые критические пять дней" из-за отключения АЭС

Москва2 авг Вести.Венгрию ожидает очень сложный период в связи с жарой и отключением АЭС "Пакш" из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

Политик напомнил, что "Пакш" с 3 августа полностью прекратит выработку электроэнергии.

Это произойдет впервые за 44 года. Полная остановка была необходима из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае, которого не видели никогда сказал Мадьяр на видео, опубликованном в соцсетях

Кроме того, по словам премьера, в ближайшие дни температура в Венгрии может достичь +40 °C.

Нас ждут самые критические пять дней отметил он

Ранее власти Румынии заявили о планах перенаправить один из рукавов Дуная, чтобы обеспечить подачу воды на единственную в стране АЭС в городе Чернаводэ.