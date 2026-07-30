Мадьяр: АЭС "Пакш" будет остановлена из-за низкого уровня воды в Дунае

Мадьяр не исключил энергокризиса в Венгрии из-за полной остановки АЭС "Пакш" Мадьяр: АЭС "Пакш" будет остановлена из-за низкого уровня воды в Дунае

Москва30 июл Вести.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предупредил о возможной полной остановке работы атомной электростанции (АЭС) "Пакш" и скором наступлении энергетического кризиса в стране.

О решении по поводу атомной электростанции он сообщил во время пресс-конференции, посвященной визиту премьер-министра Баварии Маркуса Зедера в Венгрию. Трансляцию мероприятия вел местный телеканал ATV.

Позднее венгерский премьер опубликовал на странице в соцсети Х связанный с этим прогноз относительно возможных сроков наступления энергетического кризиса.

Причиной этого потенциального решения по поводу АЭС является рекордно низкий уровень воды в Дунае, вызванный продолжительной жарой в центральноевропейской стране.

Ранее на текущей неделе управляющая компания станции была вынуждена снизить мощность первого и третьего энергоблоков АЭС "Пакш" из-за критического падения уровня воды в Дунае.

В среду, 29 июля, начался процесс полной остановки третьего энергоблока станции. С 30 июля правительство Венгрии объявило третий, наивысший уровень опасности на всей территории страны в связи с экстремально высокой температурой.

С понедельника (3 августа — прим. ред.) может возникнуть ситуация энергетического кризиса написал Мадьяр

Венгерский премьер также отметил, что для предотвращения более серьезных последствий потребуются скоординированные действия и самоконтроль

Аномальная жара охватила Европу в середине июня. В ряде регионов воздух прогревался до 40 градусов. Высокие температуры сопровождаются засухой и сильным ветром, повышая риски обширных лесных пожаров. Красный уровень погодной опасности был введен во Великобритании, Италии, Нидерландах и Франции.

По данным газеты The Financial Times (FT), жаркое лето в Европе привело к потерям урожая зерна более чем на 2 миллиарда евро, особенно сильно пострадали зерновые в Венгрии и Франции.