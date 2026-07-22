Аномальная жара в Европе нанесла аграриям убытки в 2,1 млрд евро FT: Европа потеряла урожай зерна на 2,1 млрд евро из-за аномальной жары

Москва22 июл Вести.Аномально жаркое лето в Европе привело к потерям урожая зерна более чем на 2 миллиарда евро, особенно сильно пострадали зерновые в Венгрии и Франции, пишет газета The Financial Times (FT).

Издание ссылается на данные ассоциации европейских зернотрейдеров Coceral.

Согласно информации экспертов, из-за жары прогноз производства зерна в Евросоюзе и Британии понижен на 9 миллионов тонн.

Потеря части урожая ячменя, пшеницы, кукурузы и других зерновых приведет к убыткам примерно на 2,1 миллиарда евро, то есть около 5% их прогнозируемой стоимости, отмечает ассоциация.

Почти половина ущерба приходится на Францию - 4,1 миллиона тонн, в Венгрии прогноз урожая снижен на 2,4 миллиона тонн.

Ранее Financial Times писала, что у Украины начались трудности с поставками зерна после российских ударов.