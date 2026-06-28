Потери Франции и Испании от жары до 2030 года могут превысить $360 млрд

Аномальная жара в Европе угрожает урожаю экспортных культур и экономике Потери Франции и Испании от жары до 2030 года могут превысить $360 млрд

Москва28 июн Вести.Аномально высокая температура, установившаяся в европейских странах, ставит под угрозу будущий урожай ключевых экспортных товаров и может замедлить экономический рост региона. О потенциальных последствиях экстремальных погодных условий во Франции, Великобритании, Нидерландах и Италии сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Президентской академии Денис Терновский.

По оценке эксперта, в наиболее уязвимом положении оказалась Испания — крупнейший мировой производитель оливкового масла. Столбики термометров в стране преодолевают отметку в 40 градусов, что на фоне дефицита осадков грозит сокращением урожая оливок и ухудшением их качества из-за снижения содержания масла в плодах.

Следовательно, уменьшение поставок испанских оливок приведёт к закономерному росту цен на этот продукт подчеркнул Тарновский

Погодные аномалии угрожают и европейскому виноделию: от засухи могут пострадать плантации во Франции и Испании, хотя для Германии жаркая погода может иметь и положительный эффект, способствуя накоплению сахара в ягодах. Дополнительное давление на глобальный рынок продовольствия оказывает климатический феномен Эль-Ниньо, который ставит под угрозу урожай какао и кофе, провоцируя скачок цен на шоколад и кофейные зёрна.

Помимо аграрного сектора, под ударом оказывается общая экономическая активность в Великобритании и Западной Европе. Аналитики предупреждают, что так называемый тепловой стресс приведёт к снижению производительности труда и росту издержек, если государства оперативно не скорректируют трудовое законодательство.

Согласно прогнозам экспертов, в период с 2026 по 2030 годы финансовые потери Франции от климатических изменений могут составить 240 миллиардов долларов, Италии — 147 миллиардов долларов, а Испании — 120 миллиардов долларов.