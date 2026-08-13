Москва13 авг Вести.К настоящему моменту засуха охватила около 38% территории стран Европейского союза на фоне экстремальной жары и лесных пожаров. Об этом сообщает портал Euractiv.

По информации журналистов, из-за засухи животноводческий сектор на всей территории ЕС находится под серьезным давлением. Так, неблагоприятные погодные условия привели к тому, что животноводы вынуждены использовать зимние запасы кормов на несколько месяцев раньше в связи с высохшими пастбищами и повреждением посевов кормовых культур.

Это лето ознаменовалось лесными пожарами и жарой, в результате чего, согласно официальным данным , около 38% территории ЕС подверглось засухе, в том числе 14,8% пахотных земель и 14,5% лесов говорится в публикации

Портал добавил, что заслушивая погода наносит ущерб европейскому сельскому хозяйству в самых разных сферах. Уточняется, что речь идет о проблемах с производством оливкового масла, вина, кукурузы и подсолнечника.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Иван Пятибратов заявил, что аномальная жара наносит серьезный ущерб европейской экономике. По его прогнозам, к 2030 году суммарные потери могут дойти до триллиона евро.