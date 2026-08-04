The Guardian: жара в Европе грозит скачком цен на овощи и оливковое масло

Овощи и оливковое масло в Европе могут резко подорожать из-за жары The Guardian: жара в Европе грозит скачком цен на овощи и оливковое масло

Москва4 авг Вести.Аномальная жара, засуха и лесные пожары в Европе привели к снижению урожайности сельскохозяйственных культур, это может спровоцировать рост цен на продукты питания, включая оливковое масло, пишет британская газета The Guardian.

Если погодные условия в ближайшее время не улучшатся, следует ожидать роста цен уже осенью, поскольку пригодных для производства оливкового масла плодов будет меньше цитирует издание основателя компании Citizens of Soil Сары Вашон

Отмечается, что сильнее всего пострадали производители овощей, зерновых и винограда. Так, из-за жары и отсутствия осадков французская ассоциация производителей овощей Légumes de Franc потеряла уже тысячи тонн продукции на десятки миллионов евро.

В отдельных регионах ожидают сокращения урожая салатов, моркови, лука-порея, чеснока и репчатого лука почти вдвое, указывает газета.

При этом созревание винограда наоборот ускорилось. Сбор урожая в регионе Шампань может начаться уже 15 августа.

Особенно сложная ситуация – в Испании, которая считается крупнейшим производителем оливкового масла в мире. По прогнозам местного минсельхоза, урожай зерновых в текущем сезоне сократится примерно с 24 млн тонн до 18,5 млн тонн.

Ранее агентство Bloomberg спрогнозировало новую волну роста мировых цен на продовольствие.