Британия может остаться без овощей из-за жары Guardian: жара и засуха привели к дефициту овощей в Британии

Москва1 авг Вести.Экстремально жаркая погода и засуха в Великобритании привели к перебоям в поставках свежих овощей. Об этом сообщает издание The Guardian.

Журналисты уточняют, что уже сейчас магазины и рестораны закупают салат-латук и брокколи в Испании. Также, по данным сельхозпроизводителей, в ближайшее время не исключается дефицит цветной капусты, а урожай гороха снизился на треть.

Оптовые цены на помидоры выросли более чем на 60%, на салат-латук – на 90%, а на картофель – более чем на 40%, поскольку многие фермеры испытывают трудности из-за стабильно высоких температур. Даже те, у кого на фермах есть ирригационные системы и резервуары, говорят, что воды не хватает добавляет издание

Ранее агентство Bloomberg спрогнозировало новую волну роста цен на продовольствие. Эксперты пояснили, что в Европе сейчас экстремальные жара, засуха и лесные пожары. Эти факторы способны привести к крупнейшему за многие годы снижению урожаев зерновых. Кроме того, четверть пшеницы, две трети подсолнечного масла и десятую часть кукурузы на мировом рынке обеспечивают Россия и Украина. Однако поставки сельхозпродукции по Черному морю затруднены.

Еще одним неблагоприятным фактором стало климатическое явление Эль-Ниньо, которое может негативно сказаться на урожае риса.