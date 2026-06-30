Москва30 июнВести.Этой осенью урожайность европейских аграриев снизится из-за проблем с поставками удобрений из стран Персидского залива и засухой, связанной с аномальной жарой, что приведет к повышению цен на продукты питания. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин.
По его словам, аномальная жара привела к дополнительному потреблению электричества в связи с усиленной работой систем кондиционирования, в некоторых странах сокращаются рабочие часы, из-за засухи обмелели реки, что привело к нарушению цепочек поставок.
Что касается прогнозов на урожай, то европейцы фактически провалили удобрительный сезон в марте-апреле, когда был пик военного противостояния США и Ирана, и огромное количество удобрений, производимых странами залива просто до Европы не дошло. Соответственно, плюс засуха, связанная с такой жарой, конечно, делает очень скромными ожидания урожая осенью этого года, что неминуемо приведет к подорожанию продуктов питаниясообщил Камкин
Рост цен на продукты питания в Европе почти не скажется на стоимости импортной продукции в России, так как доля поставок из Европейского союза на сегодняшний день минимальна, подчеркнул эксперт.
В основном это деликатесы, алкогольная продукция, некоторые статьи пищевой химии так называемой пищевкусовой промышленности. Поэтому больших объемов продовольствия на сегодняшний день из Евросоюза не импортируетсясказал он
Ранее сообщалось, что стоимость электроэнергии в Европе кратно возросла из-за рекордного повышения температуры воздуха. Например, среднесуточная оптовая цена на электроэнергию в Германии выросла до 140 евро за мегаватт-час.