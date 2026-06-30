Цены на продукты в Европе вырастут к осени из-за аномальной жары Эксперт спрогнозировал, как жара повлияет на стоимость продуктов в Европе

Москва30 июн Вести.Этой осенью урожайность европейских аграриев снизится из-за проблем с поставками удобрений из стран Персидского залива и засухой, связанной с аномальной жарой, что приведет к повышению цен на продукты питания. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин.

По его словам, аномальная жара привела к дополнительному потреблению электричества в связи с усиленной работой систем кондиционирования, в некоторых странах сокращаются рабочие часы, из-за засухи обмелели реки, что привело к нарушению цепочек поставок.

Что касается прогнозов на урожай, то европейцы фактически провалили удобрительный сезон в марте-апреле, когда был пик военного противостояния США и Ирана, и огромное количество удобрений, производимых странами залива просто до Европы не дошло. Соответственно, плюс засуха, связанная с такой жарой, конечно, делает очень скромными ожидания урожая осенью этого года, что неминуемо приведет к подорожанию продуктов питания сообщил Камкин

Рост цен на продукты питания в Европе почти не скажется на стоимости импортной продукции в России, так как доля поставок из Европейского союза на сегодняшний день минимальна, подчеркнул эксперт.

В основном это деликатесы, алкогольная продукция, некоторые статьи пищевой химии так называемой пищевкусовой промышленности. Поэтому больших объемов продовольствия на сегодняшний день из Евросоюза не импортируется сказал он

Ранее сообщалось, что стоимость электроэнергии в Европе кратно возросла из-за рекордного повышения температуры воздуха. Например, среднесуточная оптовая цена на электроэнергию в Германии выросла до 140 евро за мегаватт-час.