В Европе образовался транспортный коллапс из-за аномальной жары Эксперт Камкин рассказал о транспортном коллапсе в Европе из-за аномальной жары

Москва15 авг Вести.Вызванное аномальной жарой в Европе обмеление рек, являвшихся важной транспортной артерией ЕС, остановило речную логистику союза. Об этом ИС "Вести" рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин.

Он добавил, что автотранспорт не может компенсировать потери речного судоходства из-за роста цен на бензин.

Реки - очень важная транспортная артерия [ЕС]. По Дунаю, по Рейну, по Эльбе, по Луаре курсирует большое количество барж, перевозящих как насыпные грузы… так и различные другие грузы, вплоть до даже контейнеров, которые уже с морских портов идут дальше по рекам… Обмеление рек, оно фактически остановило всю речную логистику, которую не в состоянии компенсировать автомобили либо железные дороги вследствие резкого повышения цен на бензин рассказал Камкин

Он подчеркнул, что обмеление рек очень больно ударило по логистике всей Европы.

Обмеление рек больно ударило по логистике, по энергетике. Европа вынуждена прекратить фактически речную логистику, а это миллионы тонн грузов ежегодно. Поэтому в целом можно сказать, что подобная аномальная жара поставила многие европейские государства в очень сложное положение подчеркнул эксперт

Ранее сообщалось, что засуха охватила около 38% территорий стран ЕС. Это стало следствием аномальной жары и лесных пожаров.