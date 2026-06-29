Дефицит электроэнергии в Германии на фоне жары связан с отказом от газа из РФ

Эксперт связал дефицит электроэнергии в Германии с отказом от энергоресурсов РФ Дефицит электроэнергии в Германии на фоне жары связан с отказом от газа из РФ

Москва29 июн Вести.Германия, которая остановила работу собственных АЭС и отказалась от поставок российских энергоресурсов, сегодня испытывает дефицит электроэнергии на фоне аномальной жары в Европе. Об этом ИС "Вести" сообщил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков.

По его словам, высокие температуры воздуха сказываются не только на тех сотрудниках, которые работают на улице, но и на офисных работниках, потому что почти нигде системы кондиционирования не справляются, а обеспечение их работы стоит дорого.

Если мы говорим об экономике Германии, то здесь стоит вопрос энергоэффективности. Немцы отказались от российского газа, отказались полностью от атомной энергетики. Это относительно дешевая и надежная, так сказать, синергия. Но вот те последствия, которые сейчас имеет Германия, это как раз то, что закономерно должно было наступить из-за непродуманной экономической политики объяснил Чирков

Ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что причиной дефицита электроэнергии в Европе стала политика отказа от российских энергоресурсов, которые ранее обеспечивали стабильность и доступность энергоснабжения.

С середины июня в Европе наблюдается период аномальной жары. В Великобритании, Испании, Италии и Франции температура воздуха превышает 40 градусов. Власти объявляют высший уровень погодной опасности, принимают решения о временном закрытии учебных заведений и ограничивают проведение массовых мероприятий.