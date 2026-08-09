Politico: нежелание ФРГ запасаться газом обернется тяжелой зимой для всего ЕС

СМИ: упрямый отказ Германии закупать газ обернется тяжелой зимой для ЕС Politico: нежелание ФРГ запасаться газом обернется тяжелой зимой для всего ЕС

Москва9 авг Вести.Принципиальное и неоправданное упорство властей Германии в отказе от накопления запасов природного газа зимой может привести к сложной для всего Евросоюза ситуации.

В этой связи именно Германия остается "уязвимым звеном ЕС", говорится в статье, опубликованной изданием Politico.

С учетом масштаба немецкой экономики нехватка топлива в стране мгновенно окажет негативное влияние на соседние государства: если Берлин не восстановит запасы, это приведет к росту цен по всему общеевропейскому сообществу.

Правительство Германии не хочет закупать газ по высоким ценам, несмотря на отставание страны от утвержденного ЕС графика. Топливо может закончиться к ноябрю, отмечает Politico.

Ситуацию осложняет отказ Евросоюза от заключения долгосрочных контрактов с Россией, в пользу краткосрочных закупок сжиженного природного газа (СПГ).

8 августа "Газпром" сообщил о рекордно низких темпах закачки газа в европейские подземные хранилища. В январе 2026 года Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа.

Евросоюз столкнулся с энергокризисом, который сам спровоцировал ввиду, отказа от российского газа, заявил ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.