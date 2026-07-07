Reuters: стратегический газовый резерв хотят создать в Германии за 1,5 млрд евро

Германия собирается создать стратегический резерв газа за 1,5 млрд евро Reuters: стратегический газовый резерв хотят создать в Германии за 1,5 млрд евро

Москва7 июл Вести.Министерство экономики Германии разрабатывает планы создания стратегического газового резерва для чрезвычайных ситуаций на сумму до 1,5 миллиарда евро, пишет агентство Reuters.

По данным источника агентства, резерв смогут использовать в случае диверсий на критической энергетической инфраструктуре или при серьезном глобальном дефиците газа.

Ожидается, что правительство Германии одобрит планы по газовому резерву в середине августа.

Согласно планам, …резерв будет содержать около 24 тераватт-часов газа, что эквивалентно чуть менее 10% от общей емкости газохранилищ Германии говорится в сообщении

Создание хранилища, закупка и закачка газа обойдутся в сумму от 1,2 до 1,5 миллиарда евро, которую хотят потратить за два года – 2027 и 2028 годы. Ежегодно на эксплуатацию газового резерва придется выделять от 150 до 180 миллионов евро.

Резерв будет финансироваться за счет сбора с потребителей газа указывает агентство

Минувшей зимой в Германии сложилась критическая ситуация со снабжением газом, газохранилища страны были заполнены максимум на 20%, рассказывал бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт.

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев указывал, что причиной дефицита электроэнергии в Европе стала политика отказа от российских энергоресурсов.