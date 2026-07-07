Москва7 июлВести.Министерство экономики Германии разрабатывает планы создания стратегического газового резерва для чрезвычайных ситуаций на сумму до 1,5 миллиарда евро, пишет агентство Reuters.
По данным источника агентства, резерв смогут использовать в случае диверсий на критической энергетической инфраструктуре или при серьезном глобальном дефиците газа.
Ожидается, что правительство Германии одобрит планы по газовому резерву в середине августа.
Согласно планам, …резерв будет содержать около 24 тераватт-часов газа, что эквивалентно чуть менее 10% от общей емкости газохранилищ Германииговорится в сообщении
Создание хранилища, закупка и закачка газа обойдутся в сумму от 1,2 до 1,5 миллиарда евро, которую хотят потратить за два года – 2027 и 2028 годы. Ежегодно на эксплуатацию газового резерва придется выделять от 150 до 180 миллионов евро.
Резерв будет финансироваться за счет сбора с потребителей газауказывает агентство
Минувшей зимой в Германии сложилась критическая ситуация со снабжением газом, газохранилища страны были заполнены максимум на 20%, рассказывал бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт.
Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев указывал, что причиной дефицита электроэнергии в Европе стала политика отказа от российских энергоресурсов.