На Западе заявили о подготовке Германии к возможной войне Bloomberg: Германия готовится к возможной войне, несмотря на нехватку средств

Москва2 мая Вести.Германия начинает готовить свою гражданскую инфраструктуру к возможному военному сценарию, сообщило агентство Bloomberg. По его данным, это происходит несмотря на нехватку средств в бюджете бундесвера.

В Бременхафене на немецком побережье Балтийского моря крупнейший европейский порт, специализирующийся на перевозке автомобилей, проходит модернизацию на сумму в 1,35 миллиарда евро говорится в материале

Отмечается, что инвестиция, которая финансируется из госбюджета страны, "предназначена для укрепления погрузочных платформ, чтобы они могли перемещать такое военное оборудование, как, например, 60-тонный танк Leopard к будущим линиям фронта".

Указанный проект, как подчеркивает агентство, представляет собой часть широкомасштабной подготовки Германии к потенциальной войне.

Благодаря своему расположению и промышленности ФРГ, в случае военного конфликта в Европе, займет стратегически значимую позицию, добавляется в статье.

При этом журналисты указывают, что для самостоятельного финансирования проекта немецкой армии не хватает средств. По этой причине власти Германии обращаются за помощью к частному сектору. Однако сложные процессы и отсутствие прямых контактов между сторонами отягощает взаимодействие с компаниями.

28 апреля главный редактор немецкого интернет-издания World Economy Александр Сосновский в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" сообщил, что ЕС всячески готовится к военному столкновению с Россией, а инфраструктурный хаб для этого решено разместить на территории Германии. По его словам, в ФРГ уже проведены необходимые расчеты.

27 апреля стало известно, что один из крупнейших в Германии производителей военной техники и вооружения — компания Rheinmetall — заключил контракт на подготовку "солдат будущего" в ФРГ. Сделка обошлась примерно в 1 млрд евро (1,2 млрд долларов).