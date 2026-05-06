Посол: в Германии проводят ускоренную милитаризацию, готовясь к войне с Россией

Германия проводит милитаризацию, готовясь к войне с Россией Посол: в Германии проводят ускоренную милитаризацию, готовясь к войне с Россией

Москва6 мая Вести.Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Россией, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в беседе с "Известиями".

Германия безудержно накачивает военную промышленность бюджетными и заемными средствами, отметил посол.

Характерно, что, открещиваясь от обвинений в превращении в страну вооруженного конфликта на Украине, Германия по всем признакам держит курс на подготовку к военному противостоянию с Россией, предусматривающий ускоренную милитаризацию страны и увеличение бундесвера приводят "Известия" слова Нечаева

Германия совершенствует программы военной помощи Украине. Так, Берлин делает ставку на масштабное обеспечение Киева дальнобойными дронами, подчеркнул посол.

Германия утвердила новую редакцию военной стратегии, в которой поставлена цель создать к 2039 году самую мощную в Европе армию. Россия в этом документе названа "главной угрозой".