США направят военную технику Германии на сумму около $12 млрд

Москва18 апр Вести.Власти США одобрили продажу Германии нескольких видов военной техники на сумму $11,9 млрд, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Согласно ее данным, сделка охватывает в основном электронику и вооружения для флота Германии. В потенциальную поставку техники могут быть включены станции радиолокационного слежения, ракетные пусковые установки морского базирования MK-41, а также системы навигации и радиоэлектронной борьбы.

Отмечается, что предлагаемая продажа должна укрепить "потенциал морских сил Германии в противодействии текущим и будущим угрозам".

Ранее стало известно, что Белый дом одобрил продажу вооружения своим ближневосточным союзникам на $23 млрд.