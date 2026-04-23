В Германии пересмотрели отношение к России в новой стратегии бундесвера BZ: новая военная стратегия ФРГ навсегда изменит ее отношения с Россией

Москва23 апр Вести.Отношения между Москвой и Берлином пересмотрены на стратегическом уровне, считает колумнист газеты Berliner Zeitung Михаэль Майер.

Так он прокомментировал утверждение новой стратегии бундесвера, где Россия определена как "главная угроза".

Новая военная стратегия навсегда изменит отношения между Москвой и Берлином. Последствия ощутят на себе все немцы говорится в публикации

Ранее стало известно, что власти США одобрили продажу Германии нескольких видов военной техники на сумму $11,9 млрд.