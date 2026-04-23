Москва23 апрВести.Отношения между Москвой и Берлином пересмотрены на стратегическом уровне, считает колумнист газеты Berliner Zeitung Михаэль Майер.
Так он прокомментировал утверждение новой стратегии бундесвера, где Россия определена как "главная угроза".
Новая военная стратегия навсегда изменит отношения между Москвой и Берлином. Последствия ощутят на себе все немцыговорится в публикации
Ранее стало известно, что власти США одобрили продажу Германии нескольких видов военной техники на сумму $11,9 млрд.