"Слишком велика": немецкая газета предупредила ЕС об ошибке в отношениях с РФ Berliner Zeitung: ЕС не может построить стабильное будущее в вечном конфликте

Москва11 июн Вести.Немецкое издание Berliner Zeitung выступило с оценкой текущей политики Европы в отношении Москвы. Авторы публикации призывают отказаться от иллюзий о возможности бесконечной изоляции Российской Федерации.

Как подчеркивается в материале, попытки "вечного конфликта" с РФ не имеют перспективы и разрушительны для самого Евросоюза. Журналисты издания также отмечают, что западные страны и Россия не могут навсегда исключить друг друга из архитектуры будущей системы безопасности на континенте.

Россия слишком велика, слишком сильная и исторически слишком тесно связана с Европой, чтобы ее можно было удерживать в изоляции бесконечно. В свою очередь, Европа не может построить стабильное будущее на основе нескончаемого конфликта с ядерной державой на своей восточной границе говорится в публикации

Ранее дипмиссия РФ в Ирландии связала визовые меры ЕС с новым "железным занавесом".