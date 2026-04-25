Москва25 апрВести.В Германии Россию считают самой большой угрозой национальной безопасности страны. Об этом заявил ИС "Вести" заведующий кафедрой политологии Московского государственного лингвистического университета Василий Белозеров.
Именно этим в Берлине объясняют планы обрести "технологическое превосходство" в ближайшие годы, указал он. Заявленная властями Германии цель - стать самой сильной армией в Европе к 2039 году, напомнил эксперт.
Россия характеризуется как самая большая угроза и Германии, и Европе, и евроатлантическому пространству. И в этой связи Германия заявляет о том, что она намерена выйти на передовые позиции в Европе, стать самой сильной в военном отношении державой Европы, причем в сфере конвенционального оружия. Резко увеличат свои военные способности и будут наращивать количество резервистовотметил Белозеров
Ранее замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский заявил, что Москва всерьез воспринимает стремление Берлина укрепить свой оборонный потенциал и занять положение лидера в Европе.