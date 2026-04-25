Эксперт Белозеров: в ФРГ Россию считают "самой большой угрозой" Эксперт Белозеров: Германия объясняет свою милитаризацию "угрозой со стороны РФ"

Москва25 апр Вести.В Германии Россию считают самой большой угрозой национальной безопасности страны. Об этом заявил ИС "Вести" заведующий кафедрой политологии Московского государственного лингвистического университета Василий Белозеров.

Именно этим в Берлине объясняют планы обрести "технологическое превосходство" в ближайшие годы, указал он. Заявленная властями Германии цель - стать самой сильной армией в Европе к 2039 году, напомнил эксперт.

Россия характеризуется как самая большая угроза и Германии, и Европе, и евроатлантическому пространству. И в этой связи Германия заявляет о том, что она намерена выйти на передовые позиции в Европе, стать самой сильной в военном отношении державой Европы, причем в сфере конвенционального оружия. Резко увеличат свои военные способности и будут наращивать количество резервистов отметил Белозеров

Ранее замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский заявил, что Москва всерьез воспринимает стремление Берлина укрепить свой оборонный потенциал и занять положение лидера в Европе.