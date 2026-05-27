Москва27 мая Вести.Новая военная стратегия Германии, в которой Россия названа главной угрозой безопасности страны, приведет к конфронтации. Такое мнение высказал депутат Бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.

В беседе с РИА Новости он отметил, что впервые после 1990 года прозвучало официальное заявление о том, что ФРГ в военном отношении поворачивается против России, по крайней мере в оборонительном плане

К сожалению, новая немецкая военная стратегия - это вклад не в деэскалацию, а в конфронтацию отметил Котре

Котре отметил, что в немецком обществе ощущается раскол на фоне масштабной милитаризации, но число тех, кто отвергает конфронтационный курс правительства ФРГ, постепенно увеличивается.

С одной стороны, мы видим результат манипуляций со стороны системных СМИ и старых партий, утверждающих, будто война на Украине - это и наша война тоже, и что нам нужно бояться России. С другой стороны, особенно в Восточной Германии, мы видим реалистов, которые хотят полностью отказаться от любой военной риторики сказал политик

Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что перевооружение ФРГ несет в себе гораздо большую опасность для всего мира, чем разрастание некой фантомной "угрозы со стороны России".

До этого с критикой милитаризации Германии также выступил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он отметил, что теперь Москва должна всегда держать на границе готовые к бою войска в ответ на политику Берлина.