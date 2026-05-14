Москва14 мая Вести.Власти Германии намерены опираться на рыночные механизмы при заполнении подземных хранилищ газа (ПХГ) к предстоящему отопительному сезону, заявил представитель Минэкономики Германии Тим-Никлас Вентцель на правительственном брифинге в Берлине​​​.

Мы делаем ставку на рыночные механизмы заполнения газохранилищ отметил Вентцель

По его словам, ПХГ в Германии уже не имеют того значения, какое они имели три-четыре года назад.

Заполнение газохранилищ по-прежнему планируется. Но это необходимо делать силами компаний, а не по предложению федерального правительства уточнил Вентцель

Между тем благодаря созданию инфраструктуры для импорта сжиженного природного газа (СПГ) Германии нет необходимости обеспечивать снабжение лишь при помощи газохранилищ, подчеркнул чиновник.

ПХГ в Европе заполнены на 35%, что стало минимальным уровнем за последние годы. Так, к 10 мая хранилища заполнены на 35,05%, что на 29,1% ниже, чем в мае 2025 года.