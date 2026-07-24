Москва24 июл Вести.Пятикратный рост цен на энергоносители заставляет немецкие власти сокращать социальные расходы, рассказал журналист ИС "Вести" Михаил Антонов.

Немецкое издание Berliner Zeitung сообщило, что Германии на текущий момент приходится покупать газ в пять раз дороже, чем в 2020 году на фоне ближневосточного конфликта и отказа от поставок энергоресурсов из России.

Правительство [Фридриха] Мерца предпринимает титанические усилия для того, чтобы сгладить эффект пятикратного роста цен на энергоносители. В частности, в той же Berliner Zeitung указывается, что сейчас за мегаватт-час электроэнергии немецкие потребители платят порядка 60 евро… Надо понимать, что это оплачивают налогоплательщики. То есть какие-то иные сферы государственной деятельности оказываются недофинансированными, и мы видим это из проекта бюджета на следующий год, где резко сокращаются социальные статьи, здравоохранение, образование, и, разумеется, это все ощущают на себе немцы отметил журналист

Ранее экс-депутат бундестага Евгений Шмидт рассказал, что внутри партии канцлера ФРГ Фридриха Мерца растет недовольство милитаризацией и увеличением госдолга, которые продвигает правительство.