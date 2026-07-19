Обеспокоенность поставками нефти из Ирана вызвала рост цен на бензин в ФРГ

В Германии на фоне иранского кризиса резко подскочили цены на бензин Обеспокоенность поставками нефти из Ирана вызвала рост цен на бензин в ФРГ

Москва19 июл Вести.Новая волна эскалации конфликта вокруг Ирана привела к резкому росту цен на бензин и дизель в Германии. Об этом пишет газета Bild.

Уточняется, что за 50 литров дизельного топлива немцу в среднем придется заплатить 115 евро (около 10 300 рублей).

Растет обеспокоенность тем, что основные поставки нефти из региона Персидского залива могут быть прекращены или центральные торговые пути могут быть еще более ограничены. Цена на нефть выросла более чем на 13 процентов за неделю говорится в материалах

В обществе также растут опасения относительно повышения инфляции и роста на мировую экономику, так как цены приводят к подорожанию транспортировки и производства товаров.

Ранее журналисты газеты со ссылкой на опрос сообщили, что только 17% немцев довольны работой Фридриха Мерца посту канцлера ФРГ.