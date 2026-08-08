Дмитриев заявил, что ЕС столкнулся с энергокризисом, который сам же и вызвал

Дмитриев: Евросоюз столкнулся с энергокризисом, который сам же спровоцировал Дмитриев заявил, что ЕС столкнулся с энергокризисом, который сам же и вызвал

Москва8 авг Вести.Евросоюз столкнулся с энергетическим кризисом, который сам же и спровоцировал, когда отказался от российского газа. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что из-за отказа от российского газа некоторые европейские страны заполнили свои газохранилища менее чем на половину.

Германия заполнила газохранилища лишь на 47,6% (при обычном показателе 75%), а Нидерланды - всего на 38,5% (при 77%). ЕС столкнулся с энергетическим кризисом, спровоцированным им самим написал он в соцсети Х

Согласно информации "Газпрома", темпы закачки газа в европейские подземные хранилища продолжают снижаться, а объемы накопленного топлива обновляют рекордные минимумы. В компании подчеркивают, что дефицит в хранилищах ставит под угрозу стабильное снабжение европейских потребителей в период холодов.