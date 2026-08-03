Москва3 авгВести.Отказ от российских энергоресурсов привел к тому, что в Европе уже не первый год происходит деиндустриализация; от нестабильных поставок страдает в первую очередь промышленность. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов в интервью ИС "Вести".
Уровень запасов газа в подземных хранилищах европейских стран упал до исторического минимума. В июне-июле объемы снизились на 12 млрд кубометров по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Европа продолжает снижать импорт СПГ. В июле он упал до минимального объема почти за два года. Поставки с терминалов в газотранспортную сеть ЕС снизились на 26% в годовом выражении.
Попытки заместить поставки российского газа по трубопроводам иными источниками, прежде всего поставками СПГ, это основа европейского энергокризиса. И мы уже не первый год видим, что в Европе происходит деиндустриализация, то есть из-за подорожания энергоресурсов, из-за их нестабильных поставок, страдает прежде всего крупная промышленность. И многие предприятия просто бегут из Европы, соответственно растут тарифы для населенияотметил эксперт