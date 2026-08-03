Москва3 авг Вести.Отказ от российских энергоресурсов привел к тому, что в Европе уже не первый год происходит деиндустриализация; от нестабильных поставок страдает в первую очередь промышленность. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов в интервью ИС "Вести".

Уровень запасов газа в подземных хранилищах европейских стран упал до исторического минимума. В июне-июле объемы снизились на 12 млрд кубометров по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Европа продолжает снижать импорт СПГ. В июле он упал до минимального объема почти за два года. Поставки с терминалов в газотранспортную сеть ЕС снизились на 26% в годовом выражении.