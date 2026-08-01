Цены на газ в Европе взлетели до $637 за 1 тысячу кубометров

Цены на газ в Европе взлетели из-за геополитической напряженности Цены на газ в Европе взлетели до $637 за 1 тысячу кубометров

Москва1 авг Вести.Средняя стоимость природного газа в Европе взлетела в июле почти в 1,5 раза в годовом выражении до $637 за 1 тыс. кубических метров, свидетельствуют котировки на лондонской биржи ICE.

Так, к 30 июня фьючерс на газ стоил $510 за 1 тыс. кубометров, а к закрытию торгов 31 июля - $709 (+ 39% всего за один месяц).

Основной причиной такого всплеска стало обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Таким образом, средняя цена газа в Европе оказалась в июле на 55% выше, чем в июле 2025 года, и на 19% выше, чем в июне текущего года.

В целом, средние котировки на европейских газовых хабах составили в июне-июле $586 за 1 тыс. кубометров (+ 38% в годовом выражении).

В том числе в I квартале 2026 года средняя цена газа в Европе составила $481 за 1 тыс. кубометров, во II квартале - $550. Средняя цена в июле 2025 года составила $410 за 1 тыс. кубометров.

Между тем цены на газ в Европе взлетели на 35% после нового удара Ирана по объектам США на Ближнем Востоке.