Цены на газ в Европе упали за день на 9%

Биржевые цены на газ в Европе рухнули за день на 9% Цены на газ в Европе упали за день на 9%

Москва15 июн Вести.Биржевые цены на газ в Европе рухнули 15 июня на 9% до $509 за 1 тысячу кубометров на фоне достижения соглашения между США и Ираном, свидетельствуют данные с лондонской биржи ICE.

Июльский фьючерс по индексу TTF (Нидерланды) подешевел 15 июня на 5,5% до $528,7 за 1 тыс. кубометров​​​. Ценовой максимум составил $535 (- 4,4%), ценовой минимум - $504,3 (- 9,9%). К 22:00 фьючерс стоил $508,7 (- 9,1%).

США и Иран согласовали текст меморандума о взаимопонимании. Президент США Дональд Трамп заявил, что открытие Ормузского пролива произойдет 19 июня вслед за подписанием меморандума в Швейцарии.