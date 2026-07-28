ICE: биржевые цены на газ в Европе резко падают Цены на газ в Европе существенно снижаются

Москва28 июл Вести.Биржевые цены на газ в Европе снизились на 3,7% до $661 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные с лондонской биржи ICE.

Августовский фьючерс по индексу TTF (крупнейший в Европе хаб в Нидерландах) подешевел до $647,9 за 1 тыс. кубометров (- 5,5%),

Цены на газ в Европе росли со 2 марта 2026 года (первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану).

Максимальная цена - $853,7 за 1 тыс. кубометров - отмечена 19 марта, когда крупнейший в мире производитель СПГ Катар резко сократил производство.

В целом, биржевые цены на газ в Европе выросли в марте на 60% в месячном выражении, в апреле - снизились на 14%, в мае - выросли на 5%, в июне - снизились на 6%.