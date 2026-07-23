Дмитриев увязал подорожание газа в Европе с отказом от поставок газа из России

Дмитриев связал подорожание газа в Европе с отказом от поставок из России Дмитриев увязал подорожание газа в Европе с отказом от поставок газа из России

Москва23 июл Вести.Повышение цен на газ в Европе на 50% связано с грядущим энергокризисом на фоне отказа от российского газа.

Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Он сравнил энергетический кризис с надвигающимся цунами.

Зима наступает по мере того, как цены на газ взлетают на 50% написал Дмитриев

Ранее Дмитриев на фоне утверждения 20-го пакета антироссийских санкций задался вопросом о способе оплаты газа из РФ странами Евросоюза, о котором они "скоро начнут умолять".