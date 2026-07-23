Москва23 июлВести.Повышение цен на газ в Европе на 50% связано с грядущим энергокризисом на фоне отказа от российского газа.
Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.
Он сравнил энергетический кризис с надвигающимся цунами.
Зима наступает по мере того, как цены на газ взлетают на 50%написал Дмитриев
Ранее Дмитриев на фоне утверждения 20-го пакета антироссийских санкций задался вопросом о способе оплаты газа из РФ странами Евросоюза, о котором они "скоро начнут умолять".