Москва21 апр Вести.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет перевести Европу на централизованные закупки газа ради собственной выгоды. Об этом заявил Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

На своей странице в социальной сети X он прокомментировал публикацию зарубежного издания о том, что ЕС может вскоре перейти на централизованные закупки газа.

Урсула фон дер Ляйен проделала это с вакцинами. Теперь она хочет скоординированных закупок газа на уровне всего ЕС написал Дмитриев

Он пояснил, что глава ЕК действует по той же схеме, что и с поставками вакцин во время пандемии коронавируса. По словам Дмитриева, фон дер Ляйен ослабляет государства Европы, концентрирует власть в Брюсселе, а затем навязывает странам дорогостоящие решения.

Ранее глава РФПИ раскритиковал европейское руководство за отказ от поставок энергоносителей из России.