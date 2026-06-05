Дмитриев: в июле будет мощнейший энергетический кризис в Европе

Дмитриев спрогнозировал мощнейший энергокризис в Европе уже в июле Дмитриев: в июле будет мощнейший энергетический кризис в Европе

Москва5 июн Вести.В первой половине лета Европу и Великобританию ждет мощнейший энергетический кризис. Такой прогноз ИС "Вести" дал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Дмитриев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подчеркнул, что энергосистема Британии, а также Евросоюза и Германии в частности сейчас находится под серьезной угрозой.

Мы видим, обсуждали это с нашими коллегами, партнерами ближневосточными. В июне, в июле будет мощнейший энергетический кризис в Европе. Это надо иметь в виду сказал он

Дмитриев напомнил, что ранее Россия обеспечивала 55% всех поставок газа в Германию. Он связал это с растущим интересом к партнерству с Москвой простых немцев, а также прагматично настроенных немецких политиков.

Впервые за несколько лет в ПМЭФ приняли участие немецкие бизнесмены. Глава РФПИ подчеркивал, что Берлину следовало бы брать пример с бизнес-лидеров ФРГ.