Москва5 июнВести.В первой половине лета Европу и Великобританию ждет мощнейший энергетический кризис. Такой прогноз ИС "Вести" дал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Дмитриев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подчеркнул, что энергосистема Британии, а также Евросоюза и Германии в частности сейчас находится под серьезной угрозой.
Мы видим, обсуждали это с нашими коллегами, партнерами ближневосточными. В июне, в июле будет мощнейший энергетический кризис в Европе. Это надо иметь в видусказал он
Дмитриев напомнил, что ранее Россия обеспечивала 55% всех поставок газа в Германию. Он связал это с растущим интересом к партнерству с Москвой простых немцев, а также прагматично настроенных немецких политиков.
Впервые за несколько лет в ПМЭФ приняли участие немецкие бизнесмены. Глава РФПИ подчеркивал, что Берлину следовало бы брать пример с бизнес-лидеров ФРГ.