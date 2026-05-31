Дмитриев назвал немецких бизнесменов на ПМЭФ примером для властей Германии Дмитриев: немецкие бизнесмены показывают правильный пример властям ФРГ

Москва31 мая Вести.Немецкие бизнесмены, которые примут участие в Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), показывают правильный пример властям Германии и местным чиновникам, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Ранее 31 мая сообщалось, что бизнесмены из Германии впервые за последнее время прибудут на ПМЭФ. В частности, ожидается участие президента молочного холдинга "ЭкоНива" Штефана Дюрра и многолетнего управляющего продуктового холдинга Globus Томаса Бруха.

Россия с нетерпением ожидает большой делегации немецких компаний на Петербургском экономическом форуме, а также продолжения делового диалога и партнерства. Немецкие бизнес-лидеры показывают правильный путь немецким политикам и чиновникам написал Дмитриев в соцсети X

ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня.